Braunschweig verleiht Caliskaner an polnischen Erstligisten

Braunschweig (dpa/lni) –

Eintracht Braunschweig verleiht Angreifer Kaan Caliskaner bis zum Ende der laufenden Spielzeit an den polnischen Erstligisten Jagiellonia Bialystok. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwochabend in einer Pressemitteilung mit. Der 24-Jährige war erst im Sommer von Jahn Regensburg nach Braunschweig gewechselt, konnte sich bei den Niedersachsen jedoch nicht durchsetzen. Insgesamt kommt Caliskaner auf zwölf Pflichtspieleinsätze für Braunschweig. Ein Tor oder eine Vorlage gelang Caliskaner dabei nicht.