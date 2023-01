Braunschweig verlängert Vertrag mit Schiele bis 2025

Braunschweig (dpa) –

Einen Tag vor dem Start in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig den Vertrag von Trainer Michael Schiele verlängert. Der Verein teilte am Samstag mit, dass der 44-Jährige einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben habe. Sein bisheriger Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Schiele ist seit Juni 2021 bei den Niedersachsen und führte sie nur ein Jahr nach dem Abstieg in die 3. Liga gleich zurück in die 2. Bundesliga.

Nach einem schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus sechs Spielen arbeitete sich die Mannschaft unter ihrem Trainer bis zum Ende der Hinrunde vom letzten auf den 14. Tabellenplatz vor. Die Braunschweiger müssen am ersten Spieltag der Rückserie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Aufstiegsfavoriten Hamburger SV antreten.