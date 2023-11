Braunschweig trennt sich von Sportchef Peter Vollmann

Braunschweig (dpa) –

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat sich von Sportgeschäftsführer Peter Vollmann getrennt. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Nach nur einem Saisonerfolg und zuletzt neun sieglosen Spielen sind die Niedersachsen aktuell Tabellenletzter. Der im Sommer als Sportdirektor installierte Benjamin Kessel, der perspektivisch ohnehin die Vollmann-Nachfolge übernehmen sollte, wird nun früher als geplant mehr Verantwortung übernehmen und sein Aufgabengebiet erweitern.

«Nach dem schwachen Saisonstart und einer tiefgreifenden Analyse der vergangenen Monate sind wir zu dem Entschluss gekommen, in der sportlichen Führung auch mit Blick auf die Zukunft eine Veränderung vorzunehmen», sagte der Braunschweiger Aufsichtsratsvorsitzende Jens-Uwe Freitag laut der Vereins-Mitteilung.

Vollmann war auch von Teilen der Fans als Verantwortlicher der sportlichen Krise des Vereins ausgemacht worden. Knapp 17 Jahre nach seiner Zeit als Eintracht-Coach war der heute 65-Jährige zu Beginn der Saison 2019/20 als Sportdirektor an die Hamburger Straße zurückgekehrt. 2020 stieg die Mannschaft in die 2. Liga auf, musste aber ein Jahr danach wieder runter. 2022 erfolgte der nächste Aufstieg. In der vergangenen Saison gelang mit Platz 15 der Klassenverbleib.

«Wir haben volles Vertrauen in Benjamin und werden ihn bestmöglich unterstützen», sagte Braunschweigs Präsidentin Nicole Kumpis über den Vollmann-Nachfolger Kessel. «Oberstes Ziel ist, gemeinsam mit dem neuen Chef-Trainer die Mannschaft schnellstmöglich zu stabilisieren und den Turnaround zu schaffen», kündigte der 36-Jährige an.

Schon am 23. Oktober hatte die Eintracht Trainer Jens Härtel freigestellt. In den beiden folgenden Spielen übernahm Marc Pfitzner, der aber gegen Fortuna Düsseldorf (1:4) und im Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 (0:2) Niederlagen kassierte. Der neue Coach soll in dieser Woche präsentiert werden. Als erster Kandidat gilt der frühere Osnabrücker und Bielefelder Trainer Daniel Scherning (40).