Braunschweig-Trainer: «Derby ist wie Pokalspiel»

Braunschweigs Trainer Michael Schiele ist vor einem Spiel in einem Stadion. Swen Pförtner/dpa/Archiv

Braunschweig (dpa/lni) –

Trainer Michael Schiele von Eintracht Braunschweig fühlt sich in der Außenseiterrolle vor dem Niedersachsen- Derby bei Hannover 96 sehr wohl. «Ein Derby ist wie ein Pokalspiel», sagte der 44-Jährige am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zu diesem Spiel (Samstag, 13.00 Uhr/Sky). «Es ist viel möglich.»

Auf dem Papier ist die Ausgangslage eindeutig: Hannover gewann in der 2. Fußball-Bundesliga zuletzt vier Spiele nacheinander und verstärkte seinen Kader in diesem Sommer mit zwölf zum Teil namhaften oder hochtalentierten Spielern. Aufsteiger Braunschweig dagegen ist auch nach dem ersten Saisonsieg weiterhin Tabellenletzter. Das 4:2 gegen den 1. FC Nürnberg half erst einmal nur dabei, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht schon vorzeitig zu verlieren.

Trotzdem betonte Schiele: «Der Sieg am vergangenen Freitag war für alle wichtig. Die Jungs waren in der Woche sehr fokussiert, die Stimmung ist positiv.» Und genau darauf komme es auch an: «Zu Derbys gehören viele Emotionen. Es ist wichtig, da locker zu bleiben.»

In der Braunschweiger Abstiegssaison 2020/21 verlor die Eintracht beide Duelle mit Hannover 1:4 und 1:2. Die Unterschiede diesmal sind: In einer Zeit ohne coronabedingte Einschränkungen dürfen auch wieder mehr als 4000 Braunschweiger Fans mit nach Hannover reisen. Außerdem ist die aktuelle Mannschaft trotz aller sportlichen Defizite deutlich geschlossener und widerstandsfähiger als der Kader vor zwei Jahren. «Wir sind ein absolut eingeschworener Haufen», sagte Stürmer Fabio Kaufmann. «Und wir wissen, was dieses Spiel für die Region bedeutet.»