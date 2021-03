Braunschweig-Trainer sieht Zuschauer-Rückkehr positiv

Braunschweigs Trainer Daniel Meyer am Spielfeldrand. Foto: Silas Stein/dpa

Braunschweig (dpa) – Trainer Daniel Meyer von Eintracht Braunschweig hat die Zulassung von Zuschauern beim Drittliga-Spiel zwischen Hansa Rostock und dem Halleschen FC an diesem Wochenende begrüßt. «Auch wenn die Infektionszahlen wieder steigen, sehe ich das Pilotprojekt in Rostock positiv», sagte der 41-Jährige am Freitag bei der Pressekonferenz zum eigenen Zweitliga-Heimspiel gegen Darmstadt 98 (Samstag, 13.00 Uhr/Sky). «Wir haben durch die Testungen andere Möglichkeiten als noch vor mehreren Monaten. Man muss in dieser Zeit auch Perspektiven aufzeigen und da finde ich es schön, dass man unter Minimierung des Ansteckungsrisikos Lösungen zu finden versucht.»

Der FC Hansa Rostock wird an diesem Samstag als erster deutscher Profiverein nach fast fünf Monaten wieder 777 Zuschauer im Ostseestadion begrüßen. Zugangsrecht haben nur Dauerkarten-Inhaber bestimmter Stadionbereiche aus Rostock, die sich vor dem Spiel einem Schnelltest unterziehen. Einen Wettbewerbsnachteil für andere Clubs sehen die Braunschweiger darin grundsätzlich nicht. «Auch wenn ich für die Auswärtsmannschaft spiele, würde ich mich über Zuschauer im Stadion freuen», sagte der Eintracht-Profi Danilo Wiebe.

