Braunschweig stellt sich auf 1. FC Kaiserslautern ein

Michael Schiele gestikuliert am Spielfelrand. Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Braunschweig (dpa/lni) –

Eintracht Braunschweig bereitet sich auf eine ungemütliche Partie am Osterwochenende in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern vor. «Ich denke, es wird ein ausgeglichenes Spiel, wir wissen aber auch, dass es eklig werden wird», sagte Trainer Michael Schiele auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Der 45-Jährige beschrieb den Tabellensiebten als «sehr unangenehme Mannschaft», da der Club aus der Pfalz kompakt spiele und «auf Ballverluste und Umschaltmomente» warte.

Durch einen Erfolg und Ausrutscher der Konkurrenz könnten die abstiegsbedrohten Hausherren Platz 15 verlassen. Bei diesem Unterfangen kann Schiele auf einen gut gefüllten Kader setzen. Trotzdem fehlen einige Spieler: Verteidiger Saulo Decarli wird wegen einer Muskelverletzung ausfallen. Torwart Jasmin Fejzic ist nach seiner Gelb-Roten Karte beim 1:1 in Karlsruhe in der Vorwoche gesperrt. Abwehrspieler Nathan de Medina ist nach der fünften Verwarnung auch nicht dabei.