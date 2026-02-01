Braunschweig siegt wieder – Bleibt Kapitän Köhler doch?

Braunschweig (dpa) –

Erleichterung bei Eintracht Braunschweig: Der 1:0-Sieg gegen den Karlsruher SC war im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga die dringend benötigte sportliche Antwort auf den Fehlstart nach der Winterpause und die große Unruhe um Kapitän Sven Köhler.

«Ich möchte mich auf jeden Fall bei den Jungs bedanken, weil es nach so einer Woche nicht selbstverständlich ist, so eine Leistung zu bringen», sagte Trainer Heiner Backhaus. «Wir wollten den Sieg mehr als der Gegner.» Das entscheidende Tor köpfte Kevin Ehlers bereits in der 19. Minute.

Backhaus über Köhler: «Bin null nachtragend»

Die große Unruhe im Verein war durch den Wechselwunsch des erfahrenen Köhler aufgekommen. Der 29-Jährige hatte den Verantwortlichen zwei Tage vor dem Karlsruhe-Spiel mitgeteilt, ein Angebot der Grashoppers Zürich in der Schweiz annehmen zu wollen. Daraufhin strich ihn Backhaus aus dem Kader.

Die Anhänger reagierten aufs Köhlers möglichen Weggang mit einem drastischen Banner in der Fankurve. Sein Trainer baute ihm jedoch eine Brücke zur Rückkehr: «Ich sehe den Köhli noch nicht woanders, bin null nachtragend und als Spieler auch oft gewechselt», sagte Backhaus.

Die Wechselfrist in der Schweiz endet erst am 16. Februar. Bis zu diesem Montagabend müssten die Braunschweiger aber schon einen möglichen Ersatz für Köhler verpflichten. Schon jetzt fallen die Kaderbewegungen in diesem Winter mit bislang drei Zu- und fünf Abgängen größer aus als geplant.