Braunschweig schlägt Berlin: Union-Leihgabe trifft doppelt

Braunschweigs Suleiman Abdullahi geht vom Spielfeld. Foto: Swen Pförtner/dpa/archivbild

Braunschweig (dpa) – Zwei Tore der Union-Leihgabe Suleiman Abdullahi haben dem Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig am Donnerstag einen Testspielsieg beim 1. FC Union Berlin beschert. Die Niedersachsen gewannen an der Alten Försterei mit 2:1 (2:0).

Nach monatelangen Knieproblemen hatte die Eintracht den 24 Jahre alten Nigerianer zuletzt für zwei Wochen aus dem Spielbetrieb genommen, um ihn mit einem gezielten Aufbautraining wieder fit zu kriegen. Bei seinem Comeback traf Abdullahi am Donnerstag in der 19. und 37. Minute. Marius Bülter brachte den Erstligisten in der 73. Minute noch einmal heran. Abdullahi war 2018 von Braunschweig nach Berlin gewechselt und im Sommer nach der Zweitliga-Rückkehr noch einmal für eine Saison an die Eintracht ausgeliehen worden.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-971790/2

