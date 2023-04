Braunschweig patzt im Abstiegskampf: 1:5 in Paderborn

Paderborn (dpa) –

Mit der zweiten Niederlage nacheinander hat Eintracht Braunschweig einen Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Die Niedersachsen unterlagen am Freitagabend beim Tabellenvierten SC Paderborn mit 1:5 (0:2) und bleiben mit 32 Punkten vorerst weiterhin auf Rang 14, können aber bei Siegen der Konkurrenz wieder in akute Abstiegsgefahr geraten.

Die Ostwestfalen, die fünf ihrer vergangenen sechs Heimspiele gewinnen konnten, verteidigten ihren vierten Tabellenplatz erfolgreich und verkürzten den Rückstand auf den Relegationsplatz zunächst auf sechs Punkte.

Auch ohne ihren gefährlichen Angreifer Felix Platte, der wegen Rückenbeschwerden pausieren musste, bestimmten die heimstarken Paderborner Tempo und Rhythmus und kamen zu guten Offensivaktionen gegen sehr tief stehende Braunschweiger durch Robert Leipertz und Florent Muslija. Der Führungstreffer fiel dann vor 13 266 Zuschauern in der Home Deluxe Arena zwangsläufig. Eine präzise Flanke von Raphael Obermair verwandelte Julian Justvan (28. Minute) per Flugkopfball zum 1:0. Obermaier (45.+1) traf noch vor der Pause mit einem Schuss aus acht Metern zum 2:0, ehe Sirloh Conteh (51.) der dritte Paderborner Treffer gelang.

Die Gäste schafften durch Anthony Ujah (53.) den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Dennis Srbeny (90./90.+4) setzte mit seinen Treffern zum 4:1 und 5:1 den Schlusspunkt. Der Paderborner Marvin Pieringer vergab noch einen Foulelfmeter (90.+3).