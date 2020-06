Braunschweig nach 0:0 in Ingolstadt weiter auf Kurs 2. Liga

Eine Reihe von Fußbällen auf dem Rasen. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Ingolstadt (dpa/lni) – Eintracht Braunschweig bleibt in der 3. Fußball-Liga nach einem 0:0 am Dienstag beim FC Ingolstadt auf Aufstiegskurs. Durch den Punktgewinn beim Tabellenfünften kletterten die Niedersachsen mit 55 Punkten auf Rang zwei und überholten den FC Bayern München II. Die Reservemannschaft der Münchner kann allerdings nicht in die 2. Liga aufsteigen.

Die größten Chance auf den Eintracht-Sieg vergab Stürmer Merveille Biankadi, der freistehend am FCI-Tor vorbeischoss (51. Minute). Drei Minuten vor dem Ende hatte Ingolstadt durch Fatih Kaya die größte Möglichkeit zum Siegtreffer.

Am Samstag (14.00 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen Preußen Münster.

