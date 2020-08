Braunschweig holt Angreifer Kupusovic aus Belgrad

Braunschweig (dpa/lni) – Eintracht Braunschweig verpflichtet Mittelstürmer Njegos Kupusovic. Der Serbe, der in der vergangenen Saison an den FC Erzgebirge Aue ausgeliehen war, wechselt von Roter Stern Belgrad zum Zweitliga-Aufsteiger und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, wie die Eintracht am Montag mitteilte.

«Wir sehen in Njegos mit seinen 19 Jahren einen hochtalentierten und sehr kompakten Stürmer, der bereits in Aue erste Erfahrungen in der 2. Bundesliga gesammelt hat und den Sprung in die erste Elf jederzeit schaffen kann», sagte Braunschweigs Sportdirektor Peter Vollmann. Kupusovic spielte bereits für mehrere serbische Juniorennationalmannschaften und erzielte bei seinen drei Kurzeinsätzen für Aue ein Tor. Sobald er zweimal negativ auf das Coronavirus getestet wurde, soll er ins Mannschaftstraining der Eintracht einsteigen.

