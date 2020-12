Braunschweig holt 0:2-Rückstand auf: 2:2 gegen Paderborn

Paderborn (dpa/lni) – Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga erneut Moral gezeigt. Beim Bundesliga-Absteiger SC Paderborn holte der Aufsteiger nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (1:2)-Unentschieden. Der Ex-Paderborner Nick Proschwitz belohnte mit seinem Ausgleich in der 81. Minute eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den vergangenen Partien.

Dabei wäre den Braunschweigern beinahe auch diesmal ihre große Anfälligkeit zu Beginn eines Spiels zum Verhängnis geworden. Denn schon nach 20 Minuten führte Paderborn durch einen umstrittenen Foulelfmeter von Dennis Srbeny (8.) und einen Treffer von Chris Führich (19.) mit 2:0. Bereits zum neunten Mal in dieser Saison kassierte der Aufsteiger ein Gegentor in der ersten Viertelstunde.

Die Eintracht kam durch Fabio Kaufmann (29.) noch einmal heran und spielte in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte für Christopher Antwi-Adjei (74.) in Überzahl. Das 2:2 durch Proschwitz war am Ende hochverdient. In der Nachspielzeit musste auch noch der Braunschweiger Marcel Bär mit Gelb-Rot vom Platz (90.+1).

