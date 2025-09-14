Braunschweig hadert: Wieder Rot und spätes Tor

Darmstadt (dpa/lni) –

Der große Schwung aus dem erfolgreichen Saisonstart ist bei Eintracht Braunschweig erst einmal wieder dahin. Bei der bitteren 1:2 (1:0)-Niederlage bei Darmstadt 98 kassierten die Niedersachsen schon zum dritten Mal im sechsten Pflichtspiel ein spätes Gegentor und auch eine Rote Karte.

Diesmal hing beides sogar zusammen: Wegen einer Notbremse flog Eintracht-Kapitän Sven Köhler in der 85. Minute vom Platz. Den fälligen Freistoß verwandelte Matej Maglica (86.) zum 2:1 für Darmstadt. Durch dieses Tor und das 1:1 von Isac Lidberg (62.) war die verdiente Braunschweiger Halbzeitführung durch Mehmet Aydin (22.) am Ende nichts mehr wert.

«Insgesamt ist es richtig bitter, dass du hier mit leeren Händen nach Hause gehen musst. Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft», sagte Torwart Ron-Thorben Hoffmann. Auch Trainer Heiner Backhaus haderte: «Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Gegner näher am Sieg war als wir. Wir bekommen dann ein Gegentor aus eine Szene, in der wir die Situation einfach besser klären müssen.»