Braunschweig: Experten aus Namibia untersuchen Patronengurt

Das Städtische Museum Braunschweig. Foto: picture alliance/Teresa Dapp/dpa/Archivbild

Braunschweig (dpa/lni) – Eine Expertengruppe aus Namibia untersucht in diesen Tagen in Braunschweig einen Patronengurt aus dem Bestand des Städtischen Museums. Die Gäste gehören der Gemeinschaft der Ovambanderu an und wollen klären, ob der Gurt einem legendären Anführer gehört hat, wie die Stadt mitteilte. Am heutigen Mittwoch soll über das Ergebnis und das weitere Vorgehen auch mit Blick auf eine mögliche Restitution, also Rückerstattung, informiert werden.

«Die Untersuchung durch die Delegation der Ovambanderu ist auch wissenschaftlich von großem Interesse, weil angefragte europäische Ethnologen und auf genetische Untersuchungen spezialisierte Labors bislang keine finalen sachdienlichen Hinweise liefern konnten», sagte Museumsdirektor Peter Joch. Das Museum verfolge das Ziel, kolonialgeschichtlich belastete Objekte zu erforschen und in den Dialog mit Herkunftsgesellschaften zu treten, um mögliche Restitutionsforderungen zu klären.

