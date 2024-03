Brauchtum in Lügde: Historischer Osterräderlauf

Lügde (dpa) –

Zum traditionellen Lauf der Osterräder werden am Sonntag (gegen 21.00 Uhr) wieder mehrere Tausend Zuschauer in Lügde erwartet. Mit Einbruch der Dunkelheit rollen dabei sechs mit Stroh umflochtene und in Brand gesteckte Holzräder einen Berghang ins Tal der Emmer hinunter. Seit 2018 ist das Osterritual an der Landesgrenze zu Niedersachsen zur Begrüßung des Frühlings von der Unesco als Immaterielles Kulturerbe gelistet.

Die Räder werden vor dem Spektakel in der Emmer gewässert. Stunden vor dem Lauf flechten Mitglieder des Dechenvereins Roggenstroh zwischen die Speichen. Die Holzräder rollen dann, vermeintlich brennend, ins Tal. Der Brauch soll auf Karl den Großen zurückgehen. Der Frankenkönig hat demnach im Jahr 784 in Lügde den Lauf als Brauch zur Feier der Auferstehung Christi angeordnet.