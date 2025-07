Brasilianer Maurides verlässt FC St. Pauli

Hamburg (dpa) –

Nach zweieinhalb enttäuschenden Jahren beim FC St. Pauli kehrt der brasilianische Stürmer Maurides zum polnischen Erstliga-Club Radomiak Radom zurück. Das gaben die Hamburger ohne weitere Angaben zur Höhe der Ablösesumme bekannt.

Der 31-Jährige war im Dezember 2022 mit großen Hoffnungen zum FC St. Pauli gewechselt. Der 1,89 Meter große Angreifer kam aber auch wegen einer Knieverletzung nur auf ein Bundesliga-Spiel, 14 Zweitliga- und zwei DFB-Pokal-Einsätze für den Kiezclub.

In der vergangenen Saison wurde er an den ungarischen Club Debreceni VSC ausgeliehen. Außerdem spielte Maurides in seiner Karriere bereits für Vereine in Brasilien, Portugal, Bulgarien, China und Südkorea.