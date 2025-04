Brandstiftung in Hohenfelde? Polizei ermittelt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Auto, ein Motorroller und ein Müllcontainer in Flammen: Wegen möglicher Brandstiftung ermittelt die Polizei in Hamburg-Hohenfelde. Zuerst brannten in der Nacht zum Mittwoch das Auto und der Müllcontainer, ein weiteres Fahrzeug wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilte.

Wenig später habe in der Nähe ein vor einer Hauswand abgestellter Motorroller gebrannt. In der Folge sei eine Arztpraxis so stark beschädigt worden, dass die Räume aktuell nicht nutzbar seien. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. «Auf Basis der ersten Erkenntnisse vermuten wir schon eine vorsätzliche Brandlegung.» Die Ermittlungen dauerten an.