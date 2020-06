Brandstifter legt Feuer in Mehrfamilienhaus

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Neuenkirchen (dpa/lni) – Fünf Verletzte hat es in Neuenkirchen (Heidekreis) bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Das Feuer sei in der Nacht auf Donnerstag von einem Brandstifter im Keller und im Treppenhaus gelegt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der unbekannte Täter zündete am frühen Morgen außerdem ein Auto an, das in einer unmittelbar anschließenden Garage stand. Fünf Bewohner des Hause kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Vier von ihnen erlitten eine Rauchgasvergiftung, eine Frau verletzte sich beim Sprung aus ihrer Wohnung am Knöchel. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Polizeimeldung