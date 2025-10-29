Brandserie in Hamburg: Mehrere Müllbehälter geraten in Brand

Hamburg (dpa/lno) –

In der Nacht haben an sieben bis acht verschiedenen Einsatzstellen in Hamburg-Schnelsen Mülleimer gebrannt. «Wir haben ab circa 3.30 Uhr heute Morgen in kurzer Folge mehrere Kleinbrände im Bereich des Wassermannparks gehabt», sagte ein Feuerwehrsprecher. Alle Brände waren demnach im selben Gebiet und kurz hintereinander.

Die Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge mit drei Löschfahrzeugen im Einsatz. Ob es sich dabei um Brandstiftung handelt, ist einem Polizeisprecher zufolge bislang unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen derzeit noch.