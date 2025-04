Brandmelder nicht gehört – Feuerwehr rettet Mann

Die Feuerwehr konnte beim Einsatz in Braunschweig letztlich einen Küchenbrand verhindern. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Braunschweig (dpa/lni) –

Ein Mann ist in der vergangenen Nacht von der Feuerwehr aus seiner völlig verqualmten Wohnung in Braunschweig gerettet worden. Ein aufmerksamer Spaziergänger habe das Piepen des Warnmelders von draußen gehört, die Einsatzkräfte alarmiert und damit Schlimmeres verhindert, teilte die Feuerwehr mit. Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sei von der Feuerwehr geöffnet worden und ein mit Atemschutzgeräten ausgerüsteter Trupp habe den Bewohner herausgeholt.

Er habe Kopfhörer getragen und deshalb wohl das Alarmsignal der Brandmelder nicht gehört, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehrleute hätten verhindert, dass die Küche der Wohnung in Brand geriet, hieß es weiter. Ursache für den Einsatz sei ein vergessener Topf auf dem Herd gewesen. Ausgelöst worden seien gleich mehrere Warnmelder. Auch das Treppenhaus des Mietshauses sei bereits leicht verqualmt gewesen.