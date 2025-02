Brandermittler suchen nach vermisster Frau in Büsum

Büsum (dpa/lno) –

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Büsum (Kreis Dithmarschen) sollen im Laufe des Tages Brandermittler den Ort in Augenschein nehmen. Sie wollen in dem Gebäude auch nach einer seit dem Brand am Mittwoch vermissten Frau suchen, wie ein Polizeisprecher am Vormittag sagte. Sollte dies fehlschlagen, kommen am Freitag voraussichtlich Spürhunde zum Einsatz.

Rund 150 Feuerwehrleute waren am Mittwoch im Einsatz. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht geklärt, sagte der Polizeisprecher. Früheren Polizeiangaben zufolge handelt es sich bei dem Haus um eine Art Ferienobjekt.