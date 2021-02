Brandbrief: Gartenbauverband fordert Öffnung der Blumenläden

In einem Gewächshaus zeigen Hornveilchen ihre ersten Blüten. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In einem «offenen Brandbrief» an den Senat hat der Wirtschaftsverband Gartenbau Norddeutschland die Öffnung der Hamburger Gärtnereien und des Facheinzelhandels für Blumen und Pflanzen zum 1. März gefordert. Um die Stadt herum seien die Läden bereits geöffnet oder hätten eine Öffnungsperspektive, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben von Verbandspräsident Andreas Kröger. «Nur in Hamburg stehen Blumenläden, Gärtnereien und Gartencenter mit leeren Händen da.» Gemeinsam mit dem Hamburger Blumengroßmarkt fordere man einen «norddeutschen Weg für Blumen und Pflanzen als verderbliche Saisonware und Kulturgut».

Anders als die Lebensmittel-Discounter, die mit Sortimentserweiterungen auf die Schließung des Fachhandels reagiert hätten, verfügten die Gärtnereien auch über Open-Air-Verkaufsflächen – «statt Gedränge um Pflanzen im Kassenbereich», so Kröger. Zudem würden die Blumen der Discounter häufig aus den Niederlanden stammen. Derweil stünden Millionen von Frühjahrsblühern in Hamburger Gewächshäusern für den Absatz bereit und müssten «in täglich steigenden Quoten im Kompost entsorgt werden», schrieb er. «Eine Entschädigung nach Überbrückungshilfe III ist bislang nicht gegeben.»

© dpa-infocom, dpa:210222-99-544073/2