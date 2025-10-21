Weltkriegsbombe auf Baustelle am Flughafen gefunden

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Weltkriegsbombe ist auf einer Baustelle am Hamburger Flughafen gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst soll die sogenannte Stabbrandbombe entschärfen, sagte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr. Wie lange der Vorgang dauern werde, könne er vorab nicht sagen. Stabbrandbomben seien während des Zweiten Weltkriegs in Massen über Hamburg abgeworfen worden.

Der Flughafen teilte mit, der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt. Um die Fundstelle gebe es einen Sperrradius von 50 Metern. Die Feuerwehr ist den Angaben nach gegen 12.15 Uhr über den Fund informiert worden. Die Bombe befindet sich zwischen einem Parkhaus und einem weiteren Gebäude. Zunächst berichteten mehrere Medien.