Brand zerstört zwei Wohnhäuser im Kreis Dithmarschen

Wesselburen (dpa/lno) –

Ein Feuer hat zwei Wohnhäuser in Wesselburen zerstört. Der Brand brach nach Angaben der Polizei in der Nacht aus ungeklärter Ursache aus. Verletzt wurde niemand. Mehrere Medien berichteten. Das Feuer war in einem der beiden Häuser entstanden und griff dann in der eng bebauten Straße auf das Nachbargebäude über, wie eine Polizeisprecherin sagte. Fünf Menschen seien aus den Häusern in Sicherheit gebracht worden. Beide Gebäude sind unbewohnbar. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Informationen vor.