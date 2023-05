Brand zerstört zwei Doppelhaushälften: «Totalschaden»

Kiel (dpa/lno) –

Ein Feuer hat am Montag zwei Doppelhaushälften in Kiel-Dietrichsdorf zerstört. An den Häusern sei Totalschaden entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Die Bewohner, darunter auch Kinder, hätten sich unverletzt retten können. Die Feuerwehr berichtete von einem Großeinsatz mit 44 Einsatzkräften. Zunächst hatte es im Wintergarten des einen Hauses und in Teilen des angrenzenden Dachstuhls gebrannt. Am frühen Abend dauerten die Nachlöscharbeiten noch an. Es sei von mehreren Hunderttausend Euro Schaden auszugehen, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.