Brand zerstört Vereinsheim in Rotenburg

Rotenburg (dpa/lni) –

Ein Feuer hat in der Nacht zum Samstag ein Vereinsheim in Rotenburg komplett zerstört. Gegen 2.30 Uhr sei der Brand von Anwohnern gemeldet worden, teilte die Polizeiinspektion Rotenburg am Samstag mit. Demnach stand das Gebäude bereits voll in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude noch verhindern. Das Vereinsheim des Rotenburger Sportvereins selbst wurde allerdings komplett zerstört. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.