Brand zerstört mehrere Oldtimer im Landkreis Lüneburg

Bleckede (dpa/lni) –

Mehrere Oldtimer sind in einem Schuppen in Bleckede (Landkreis Lüneburg) in Brand geraten. Ersten Ermittlungen zufolge wurden sechs Autos vom Feuer zerstört, teilte die Polizei mit. Mehrere Anwohner hatten am Morgen die Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell löschen können. Der Schuppen sei vollständig ausgebrannt, umliegende Wohnhäuser wurden aber nicht beschädigt.

Die Polizei schließt weder einen technischen Defekt noch Brandstiftung als Ursache aus. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.