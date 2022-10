Brand von drei Häusern in Innenstadt

Flensburg (dpa/lno) –

Beim Großbrand von drei Häusern in der Flensburger Innenstadt sind keine Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei in Flensburg am Sonntagmorgen mit. Die drei benachbarten Häuser hatten seit dem frühen Sonntagmorgen gebrannt. Wegen der engen Bebauung in einer Fußgängerzone griff das Feuer laut Polizeiangaben von einem Haus auf die anderen über. Die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Morgen noch an.

Zur Ursache des Brandes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt. Die Regionalleitstelle Nord warnte zunächst vor starker Rauchentwicklung im Innenstadtbereich und empfahl, das betroffene Gebiet zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 7.30 Uhr am Morgen wurde die Warnung wieder aufgehoben.