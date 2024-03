Einfamilienhaus im Kreis Segeberg bei Brand zerstört

Oering (dpa/lno) –

Ein Einfamilienhaus ist bei einem Feuer in Oering (Kreis Segeberg) komplett zerstört worden. Ein Mensch kam verletzt in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der Brand war am Freitagabend aus zunächst unbekannter Ursache in einem an das Gebäude angrenzenden großen Schuppen ausgebrochen. Trotz eines Großaufgebots von Freiwilligen Feuerwehren aus mehreren Orten mit insgesamt rund 180 Einsatzkräften sei ein Übergreifen auf das Hauptgebäude nicht zu verhindern gewesen. Erst nach rund fünf Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Angaben zur Höhe des Schadens machte die Feuerwehr nicht. Die Polizei nannte eine Summe von 250.000 Euro.