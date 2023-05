Schmalfeld (dpa/lno) –

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Schmalfeld (Kreis Segeberg) ist am Mittwoch ein sechsstelliger Sachschaden entstanden. Es gab drei Leichtverletzte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach stand das Haus in Vollbrand und ist nun nicht mehr bewohnbar. Nach rund vier Stunden sei der Brand gelöscht gewesen, hieß es. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.