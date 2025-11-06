Brand sorgt für Sperrung von Umleitungsstraße

Lunestedt (dpa/lni) –

Ein Feuer in einem unbewohnten Haus in Lunestedt sorgt derzeit für die Sperrung einer Umleitungsstrecke der B71 Richtung Bremerhaven. Das Gebäude an der Kreisstraße 45 im Landkreis Cuxhaven steht in Flammen, wie die Polizei mitteilte.

Die Straße ist die Umleitungsstrecke für die anhaltenden Bauarbeiten auf der B71, heißt es. Die Polizei bittet darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist noch nicht klar. Die Löscharbeiten seien noch in vollem Gange, hieß es. Menschen seien bei dem Brand am Morgen nicht verletzt worden. Warum das Feuer ausbrach, sei unklar.