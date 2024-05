Brand nahe der Hochbrücke in Rendsburg: Bahnverkehr gestoppt

Rendsburg (dpa/lno) –

Wegen eines Brandes in Rendsburg kommt es zu Behinderungen im Bahnverkehr zwischen Neumünster und Flensburg. Das Feuer ist am Montagvormittag ausgebrochen. Zunächst habe ein Schuppen gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer habe dann auf eine Halle und auch auf ein Wohnhaus übergegriffen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bis zu 70 Feuerwehrleute waren demnach am Vormittag im Einsatz. Auch Explosionen waren zu hören, vermutlich von Lackdosen oder ähnlichem, wie die Polizei weiter mitteilte. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Der Gebäudekomplex liegt in unmittelbarer Nähe der Eisenbahnhochbrücke über den Nord-Ostseekanal. Aufgrund des Brandes wurde die Strecke für den Zugverkehr um 9.35 Uhr gesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Nach Angaben der Deutschen Bahn fielen mehrere Nahverkehrszüge zwischen Neumünster und Flensburg aus. Wie lange der Bahnverkehr beeinträchtigt ist, war zunächst unklar. Die Bahn plant die Einrichtung eines Ersatzverkehres zwischen Rendsburg und Neumünster. Die Reisezeit verlängert sich dadurch voraussichtlich um bis zu 45 Minuten. Zwischen Flensburg und Rendsburg sowie zwischen Neumünster und Hamburg fahren die Züge zu den planmäßigen Abfahrtszeiten.