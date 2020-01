Brand nach Explosion in Reihenhaus: Familie verletzt

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Hildesheim (dpa/lni) – Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Hildesheim sind am Freitagmorgen drei Menschen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, hörten Anwohner zwei Knallgeräusche, anschließend entwickelte sich Feuer. Die dreiköpfige Familie, die in dem Haus lebt, rettete sich aus dem Gebäude. Ein Mensch erlitt schwere Verletzungen, die anderen wurden leicht verletzt. Genauere Angaben zu den Betroffenen und einer möglichen Ursache konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Rettungskräfte waren am Morgen noch im Einsatz.