Brand mit einem Toten in Braunschweig

Hannover (dpa/lni) – In Braunschweig ist am Freitagmorgen ein Mensch bei einem Brand ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr am mitteilte, brach das Feuer in einer Wohnung in der Bergfeldstraße aus. In der Wohnung wurde auch das Opfer gefunden. Der Brand sei unter Kontrolle, die Einsatzkräfte befinden sich mit einem Löschzug vor Ort. Näheres zur Brandursache, weiteren Verletzten sowie dem entstandenen Sachschaden konnte ein Feuerwehrsprecher zunächst nicht machen.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-280533/2