Brand macht Seniorenheim in Syke unbewohnbar

Syke (dpa/lni) – Ein Brand hat am Mittwochabend ein Seniorenheim in Syke im Kreis Diepholz unbewohnbar gemacht. Die 60 Bewohnerinnen und Bewohner seien nach ersten Angaben nicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Sie sollten für die Nacht im Krankenhaus in Bassum untergebracht werden. Den Angaben nach war das Feuer in einer Küche ausgebrochen und hatte dann um sich gegriffen.

Nach Berichten von Augenzeugen stand der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen. Die Rettungskräfte brachten als erstes die Bewohner des Pflegeheimes in Sicherheit, bevor sie mit dem Eindämmen des Brandes beginnen konnten. In der Klinik in Bassum könnten die Kapazitäten genutzt werden, die derzeit wegen der Corona-Pandemie vorgehalten würden, sagte die Sprecherin.