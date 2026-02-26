Brand löst lauten Knall aus

Emden (dpa/lni) –

In Emden ist es durch einen Brand zu einem lauten Knall gekommen. Nach Angaben der Polizei brach in einem leerstehenden Gebäude in der Stadt am frühen Morgen ein Feuer aus. Mehrere Anwohner seien auf den Brand aufmerksam geworden, als ein lauter Knall zu hören gewesen sei.

Dieser wurde mutmaßlich von Gasflaschen ausgelöst, die sich in dem Gebäude befunden haben sollen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Durch den Brand sei niemand verletzt worden, die Löscharbeiten würden allerdings noch andauern. Ein Teil der Friedrich-Ebert-Straße sei deshalb während des morgendlichen Arbeitsverkehrs gesperrt.