Haren (dpa/lni) –

In einem Wohnhaus in Haren an der Ems ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Drei Bewohner verließen das brennende Haus unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Dachstuhl in Brand geraten. Mittlerweile ist das Feuer den Angaben zufolge gelöscht. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.