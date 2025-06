Brand in Wohnhaus in Hamburg-Hamm – Verletzte

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Hamburg-Hamm sind mehrere Menschen verletzt worden. Es gebe fünf Leichtverletzte sowie eine Person, die ins Krankenhaus gebracht wurde, sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anwohner waren vor Rauch gewarnt worden.

Der Brand sei am Abend in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, die Flammen seien auch auf das Geschoss darüber übergeschlagen. Sechs Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, wie der Sprecher sagte; teils über eine Drehleiter, teils durch das Treppenhaus mit speziellen Schutzhauben.