Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Feuerwehr hat in der Nacht zum Donnerstag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Borgfelde gelöscht. Es seien neun Bewohner, darunter auch Kinder, in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Sie seien unverletzt geblieben. Das Feuer sei im Heizungskeller ausgebrochen. Zur Brandursache konnte der Sprecher keine Angaben machen. Zuvor hatten mehrere Medien über das Feuer berichtet.