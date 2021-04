Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Dannenberg (dpa/lni) – In einer Werkstatthalle in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat ein Brand einen Schaden von circa einer Millionen Euro verursacht. Aus zunächst unklarer Ursache brach das Feuer am Donnerstagabend in dem Gebäude aus, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen mitteilte. Demnach brannte das Gebäude, in dem technische Geräte und Firmenfahrzeuge untergebracht waren, in ganzer Ausdehnung. Menschen kamen nicht zu Schaden.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-135849/2