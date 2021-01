Brand in Unterkunft: Identität von Totem ermittelt

Ein Mitarbeiter der Feuerwehr löscht einen Brand in einer Unterkunft für Flüchtlinge. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Nach einem Brand in einer Wohnunterkunft für Geflüchtete in Hamburg ist die Identität des Toten geklärt. Es handle sich um einen 27 Jahre alten Bewohner aus Afghanistan, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen.

Die Feuerwehr war am Sonntagabend zu dem Brand eines zweigeschossigen Holzhauses alarmiert worden. Bei der Ankunft der Rettungskräfte hatten sich mehrere Bewohner bereits ins Freie gerettet. Das Holzhaus brannte den Angaben nach in voller Ausdehnung. Für die Feuerwehr war es ein Großeinsatz – sie war mit 60 Einsatzkräften vor Ort.

Zur Brandursache gab es laut Polizei auch am Montag noch keine Erkenntnisse.

