Brand in Unterkunft für Geflüchtete: Vier Menschen gerettet

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Hamburg-Borgfelde hat die Feuerwehr vier Menschen gerettet. Ein Mann sei dabei mit Hilfe einer Drehleiter in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Den Angaben zufolge wurden bei dem Brand am Mittwochabend mindestens zwei Menschen leicht verletzt. Das Gebäude wurde evakuiert. Zehn Wohnungen seien nicht mehr bewohnbar. 169 Menschen verließen selbstständig die Unterkunft. Wie hoch der Schaden ist und warum es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar.

Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte sei bereits dichter, schwarzer Rauch aus mehreren Fenstern im dritten Obergeschoss einer im Innenhof liegenden Wohnung gedrungen, teilte die Feuerwehr mit. Zeitgleich hätten die Einsatzkräfte in der angrenzenden Wohnung einen Mann am Fenster bemerkt, der um Hilfe schrie. Er wurde per Drehleiter gerettet.