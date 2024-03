Eckernförde (dpa/lno) –

Wegen eines Feuers in einem Niederspannungswerk ist es am Donnerstagmorgen in Eckernförde zu Stromausfällen gekommen. Die Stadtwerke hätten das E-Werk vom Netz genommen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr sei im Einsatz, um den Brand in dem Bungalow-artigen Gebäude zu löschen. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.