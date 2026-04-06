Brand in Tiefgarage in Hannover: Mann in Untersuchungshaft

Nach einem Feuer in einer Tiefgarage hat die Polizei einen Mann festgenommen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Ein 45-Jähriger steht im Verdacht, ein Feuer in einer Tiefgarage in Hannover gelegt zu haben. Der Mann wurde am Samstag festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hatten den Brand in der Nacht zum Samstag bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Im Untergeschoss eines Parkhauses brannten drei Fahrzeuge. Enorme Hitze und starker Rauch breiteten sich aus, auch mehrere Mülltonnen sowie eine DHL-Packstation wurden beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand.

Verdächtiger schon in der Tatnacht überprüft

Bereits in der Tatnacht hatten Beamte einen Mann kontrolliert, der sich gegenüber der Tiefgarage aufhielt. Da die Umstände zunächst nicht eindeutig waren, wurde der Mann am nächsten Tag erneut überprüft. Hierbei erhärtete sich der Tatverdacht der vorsätzlichen Brandstiftung, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der 45-Jährige ist demnach bereits polizeibekannt und war zuletzt im Januar und Februar mit ähnlichen Delikten im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig aufgefallen. Laut Polizei gibt es Hinweise darauf, dass sich der Mann in einem «psychischen Ausnahmezustand» befunden haben könnte. Die Ermittlungen dauern an.