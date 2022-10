Brand in Tiefgarage eines Hamburger Rohbaus

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Brand in der Tiefgarage eines viergeschossigen Neubaus hat im Hamburger Stadtteil Bergedorf am frühen Montagmorgen Sachschaden angerichtet. Verletzt wurde bei dem Einsatz gegen 4.01 Uhr niemand, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Feuerwehr am Montag sagte. In dem Rohbau habe Dämmmaterial gebrannt. Dies habe zu dichter Rauchentwicklung geführt. Einsatzkräfte hätten das Gebäude bis gegen 7.00 Uhr nach Löschen des Feuers belüftet. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.