Brand in Tiefgarage auf St. Pauli – 70 Kräfte im Einsatz

Hamburg (dpa/lno) –

In einer Tiefgarage auf St. Pauli hat es am frühen Morgen gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr standen drei Autos, zwei Motorräder und ein Roller in Flammen. Der Brand war gegen 5.30 Uhr an der Herrenweide gemeldet worden. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr rückte mit drei Löschzügen an. Rund 70 Kräfte waren im Einsatz, darunter auch Kräfte der Umweltwache und des Rettungsdienstes. Inzwischen ist das Feuer gelöscht, die Garage wird derzeit belüftet. Auch das Treppenhaus eines angrenzenden Wohnhauses wird durch die Feuerwehr entraucht. Die Brandursache ist bisher unklar.