Brand in Supermarkt richtet Millionenschaden an

Drochtersen (dpa/lni) – Ein Brand in einem Supermarkt in Drochtersen hat einen Millionenschaden angerichtet. Niemand sei bei dem Brand am Samstagabend im Landkreis Stade verletzt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Feuerwehr und Polizei schätzten den Gesamtschaden nach einer ersten Begutachtung auf über eine Million Euro.

Mehrere Feuerwehren rückten aus, um den Brand zu löschen. Der Brand sei im Bereich der Kühltresen im Kassenbereich ausgebrochen. Durch die starke Rauchentwicklung sei ein Großteil der Ware des Marktes in Mitleidenschaft gezogen und die Räumlichkeiten erheblich verschmutzt worden. Wie die Polizei mitteilte, werde der Markt am Montag nicht öffnen. Zunächst müsse das Gebäude saniert und gereinigt werden. Die Ursache für den Brand sei noch unklar.

Polizeimeldung