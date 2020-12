Brand in Seniorenpflegeheim: Großeinsatz für Rettungskräfte

Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Heide (dpa/lno) – Ein Brand in einem Seniorenpflegeheim in Heide hat einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Fünf Bewohner mussten aufgrund von Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer war am Samstagnachmittag laut einer Polizeisprecherin in einem der Zimmer ausgebrochen. Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Kleiderschrank in Brand geraten.

14 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Unter ihnen befanden sich auch die fünf Verletzten. Die restlichen Betroffenen kamen in anderen Gebäudeteilen des Heims unter. Da zunächst nicht klar war, wie viele Bewohner verletzt sein könnten, waren die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot vor Ort. Einem Sprecher der Leitstelle zufolge waren rund 100 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.