Brand in Seniorenheim: 18 Bewohner müssen umziehen

Nach einem Brand im Seniorenheim sind Teile des Gebäudes vorerst nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Husum (dpa/lno) –

Ein Teil eines Seniorenheimes in Husum (Kreis Nordfriesland) ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Das Feuer war am Samstagnachmittag in einem Lagerraum für Reinigungsmittel ausgebrochen, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Das Heim wurde evakuiert und der Brand erfolgreich gelöscht. Aufgrund der entstandenen Gase konnten jedoch nicht alle Bewohner und Bewohnerinnen nach den Löscharbeiten zurück ins Heim: 18 Menschen mussten in anderen Seniorenheimen untergebracht werden. Verletzt wurde niemand.