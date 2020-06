Brand in Schweinestall: 400 Tiere im Feuer verendet

Ein Fahrzeug der Feuerwehr ist im Einsatz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Quarnek (dpa/lno) – Bei einem Feuer in einem Schweinestall bei Quarnek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind etwa 400 Schweine verendet. Der Brand auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs im Ortsteil Stampe ereignete sich am Samstag aus zunächst unbekannter Ursache, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. 100 Schweine konnten laut Feuerwehr noch rechtzeitig gerettet werden. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Einem Feuerwehrsprecher zufolge war das Feuer in einem angrenzenden Werkstattbereich ausgebrochen und hatte dann auf den Stall übergegriffen. Insgesamt waren um die 150 Einsatzkräfte etwa neun Stunden vor Ort im Einsatz. Weil im Dach des Stalls Asbest verbaut war, entwickelte sich starker Qualm, der kilometerweit sichtbar war. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Belüftungsanlagen auszuschalten. Um die Tierkadaver bergen zu können, musste das durch das Feuer stark beschädigte Gebäude abgerissen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war laut Polizei zunächst noch unklar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.